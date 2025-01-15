Türkiye’yi Tayland’da düzenlenecek Miss Global 2025’te temsil etmeye hazırlanan İlayda Anık, formda kalmanın ve enerjik bir ruh haline sahip olmanın yolunu tenis kortlarında buluyor. Miss Universe Türkiye 2024’teki ikinciliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki başarılı psikolog, hem güzellik hem de kariyeri bir arada yürütmesiyle adından söz ettiriyor.

Son günlerde tenis raketiyle sahalara inen İlayda, sporun hayatındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. “Tenis, sadece fit kalmamı değil, aynı zamanda zihinsel olarak rahatlama mı da sağlıyor. Düzenli olarak çalışıyorum bu da motivasyonumu yüksek tutuyor,” diyen Anık, korttaki performansıyla izleyenleri etkilerken, esprili kişiliğiyle de keyifli anlar yaşattı.

“Tek rakibim Maria Sharapova!”

“Tek rakibim Maria Sharapova!” sözleriyle gazetecileri güldüren İlayda, pozitif enerjisini kortlardan podyuma taşımaya kararlı. Sporun gücüne olan inancını her fırsatta dile getiren güzel, hem tenis maçlarında hem de güzellik yarışması hazırlıklarında aynı disiplin ve azmi sergiliyor.

“Bu yarışma, benim için sadece bir güzellik mücadelesi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtma fırsatı,” diyen İlayda Anık, kortlardan aldığı enerjiyi Tayland’da uluslararası bir sahneye taşımaya hazırlanıyor. Şimdi ise podyum kadar kortlarda da yıldız olan İlayda, tüm gözleri üzerine çekiyor.