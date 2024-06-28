Maden, medya, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, yayıncılık, gayrimenkul ve hızlı tüketim gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunan İlbak Holding, Şekerbank hisselerinin bir kısmını satın almak için harekete geçti.

Hisselerin satış süreci

İlbak Holding, Şekerbank’ın hisselerinin bir kısmını satın almak için kurum onayı şartı ile görüşmelere başladı. Şekerbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamada, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin sürecin başlatıldığını duyurdu.

KAP’a yapılan resmi açıklama

Şekerbank’tan KAP’a yapılan resmi açıklamada, “Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve bankamızın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır” denildi.

İlbak Holding’in son yatırımları

İlbak Holding, 2023 yılında Türkiye yayın haklarını satın aldığı CNBC-e’nin yeniden yayına başlaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Murat İlbak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu holdingin bünyesindeki Ströer Kentvizyon firması, İstanbul ve Ankara’daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini de yürütüyor.