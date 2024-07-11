Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, bir YouTube kanalında yapay zeka ve özellikle ChatGPT gibi modellerin okullarda kullanılmaması gerektiğini savundu. Cahille Sohbeti Kestim programında yapay zeka teknolojilerine yönelik görüşlerini dile getiren Ortaylı, bu tür teknolojilerin ticari amaçlar için kullanılabileceğini belirtse de, okul ortamlarında kullanılmasının insanlığın fakirleşmesine yol açabileceğini ifade etti.

İlber Ortaylı, ChatGPT ile ilgili olarak "ChatGPT benimle tartışamaz" şeklinde yorum yaparken, bu tür yapay zeka modellerinin basit dil çevirileri gibi alanlarda kullanılabileceğini vurguladı. Ancak ona göre, bu modellerin insanların edebi, felsefi ve bilimsel kapasitelerine erişemeyeceğini iddia etti.

Ortaylı, yapay zeka modellerinin sınırlı kaldığı ve insanın kavrama yeteneğini asla yakalayamayacağı konusunda uyarılarda bulundu. Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili bir soruyla yapılan demo ise, Ortaylı'nın okul düzeyindeki bilgiye erişim konusundaki endişelerini güçlendirdi.