CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilmesinin ardından mazbatasını almak için beklerken, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan itiraz reddedildi. Çelik’in mazbatası verilmesi için engel kalmadı.

Mazbata verilmemesi için yapılan itiraz reddedildi

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi sonrasında İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, mazbata almamaları için yapılan başvurunun ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongre sonuçlarının geçerli sayılmaması gerektiğini öne sürerek, Çelik ve yönetimine mazbata verilmemesini talep etmişti.

Mahkeme kararına atıfta bulunuldu

Başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıfta bulunulmuş ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edilmişti. Ancak, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu bu itirazı reddederek, başvurunun seçim iş ve işlemleriyle ilgisi olmadığını belirtti.

İtirazın gerekçesi reddedildi

Kurul, yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklarla ilgili denetim yetkisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, mahkeme kararları ya da kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediği ifade edildi. Yapılan başvuruda seçim süreciyle ilgili herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil sunulmadığını belirten kurul, başvuruyu kesin olarak reddetti.

Mazbata verilmesinin önünde engel kalmadı

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği bu karar ile birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.