Oyunlaştırma dünyasının merakla beklediği "İleri Oyunlaştırma Teknikleri" kitabı, 8-9 Haziran tarihlerinde okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor. 41 farklı uzmanın oyunlaştırma alanındaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaştığı kitap, sektör profesyonelleri ve oyunseverler için eşsiz bir kaynak olacak.

41 uzmanın makalesi bir arada

Eşsiz bilgilerin yer aldığı kitap, oyunlaştırma alanında dünyaca ünlü 41 uzmanın kaleme aldığı makaleleri bir araya getiriyor. Her uzman, kendi deneyimleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda oyunlaştırmanın farklı yönlerini ele alıyor.

Bir ilham kaynağı

Oyunlaştırmanın temellerinin ötesine geçerek sektördeki en son trendleri ve ileri düzey teknikleri okuyucularla buluşturan kitapta yer alan makaleler, oyun geliştiriciler, eğitimciler, pazarlamacılar ve diğer profesyoneller için ilham kaynağı olacak.

"41 yazar, 41 kere maşallah"

Yazar kadrosunda yer alan Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Özışık'ın "41 oyunlaştırma uzmanı harika bir kaynak hazırladı. 41 yazar, 41 kere maşallah" diyerek duyurduğu İleri Oyunlaştırma Teknikleri kitabının lansmanı 8-9 Haziran'da yapılacak.