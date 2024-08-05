Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Instagram'a getirilen erişim kısıtlaması ve Meta'nın çifte standartlı tutumu hakkında açıklamada bulundu. Altun, Türkiye'nin vatandaşlarının hak ve özgürlükleri için bu mücadeleyi verdiğini belirterek, Meta'nın tutumunun eleştirildiği bir ortamda, Türkiye'nin egemen haklarını korumak adına yürütülen bu mücadelenin önemini vurguladı.

Dijital faşizm ve eleştiriler

Altun, sosyal medya kuruluşlarının özellikle İsrail konusunda sergilediği tavrı eleştirerek, “Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız” dedi. Altun, dijital platformların bazı ülkelerdeki yasalarına saygı gösterirken Türkiye'nin yasalarını göz ardı etmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İddialara cevap ve Meta’nın tutumu

Altun, Instagram’ın engellenmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Meta’nın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermediğini ve Türkiye’nin egemen haklarını savunma gerekliliğini ifade etti. “Bu şirketler çoğunlukla Amerikan, Alman, Fransız yasalarına saygı duyarken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı duymuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak elbette bunu kabul etmez, edemez” şeklinde konuştu. Altun, “Siber vatanda da haklarımıza, egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Türkiye’nin talepleri

Türkiye'nin sosyal medya platformlarından beklentilerini net bir şekilde ortaya koyan Altun, “Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun. Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın” çağrısında bulundu.

Altun, BTK’nın kararını eleştirenlerin popülizm uğruna yanlış bilgiler yaydığını belirterek, bu tür yorumları “açıkça yalan söyleyerek” yapılan yorumlar olarak nitelendirdi ve devletin bu mücadelesini popülizmle eleştirenleri kamu vicdanına bırakacağını ifade etti.