İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basın mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmeye devam edeceklerini belirtti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazetecilere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ulusal ve uluslararası alanda fedakarca çalışan basın mensuplarımızın, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları büyük bir takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür ediyorum.”

Gazze’deki gazeteci katliamlarına sert tepki

Altun, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda gazetecilerin hedef alınmasını kınayarak şunları ifade etti:

“Gazze’de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanması, hepimizi derinden üzmektedir. Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınıyoruz. Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız.”