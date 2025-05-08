İletişim Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına yönelik erişim engelinin gerekçesini açıkladı. Karar 24 Nisan'da alındı, itiraz süreci başladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engelinin gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Kararın, kamu düzenine zarar gerekçesiyle 24 Nisan 2025 tarihinde alındığı ve itiraz sürecinin açık olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı erişim kararını açıkladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi üzerine sürecin başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, TCK'nın 214. maddesi kapsamında "suç işlemeye alenen tahrik" suçunun işlenmiş olabileceğini değerlendirerek, resen soruşturma açıldığını duyurdu.

DMM'nin açıklamasının tamamı şöyle;

DMM açıklaması:

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21… linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.

Kararın yasal dayanakları paylaşıldı

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olması nedeniyle, hesabın kendisi tarafından yönetilmediği ve yapılan paylaşımların kamu düzenine zarar verdiği savunuldu. Bu gerekçeyle, 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, X hesabının erişime kapatılması talep edildiği bildirildi.

Mahkeme, hesabın tamamen engellenmesine karar verdi

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan teknik inceleme sonucunda yalnızca paylaşımın değil, hesabın tamamının erişime kapatılmasının gerekli olduğunu belirtti. Kararın BTK ve ESB'ye gönderildiği ve uygulamanın en geç 4 saat içerisinde devreye girdiği ifade edildi.

İtiraz süreci başladı

Açıklamaya göre, 24 Nisan'da alınan kararın ardından, X platformu Ekrem İmamoğlu'nun hesabını erişime kapattı. Karara karşı iki hafta içerisinde itiraz hakkının bulunduğu belirtildi.

5651 Sayılı Kanun nedir?

5651 Sayılı Kanun, internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili düzenlemeleri içermektedir. Kanunun 8/A maddesi, içeriğin kamu güvenliğini tehdit etmesi halinde erişim engeli uygulanmasına olanak tanımaktadır.