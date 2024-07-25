İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ortaya attığı iddiaları, yayımladığı 16 sayfalık dezenformasyon bülteni ile yalanladı.

DMM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki iddialarına ilişkin dezenformasyon bülteni yayımladı. 16 sayfalık bültende Netanyahu'nun, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır', 'İsrail, uluslararası hukukun gerektirdiğinin ötesinde, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından daha fazla önlem aldı', 'İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor', 'Hamas, 7 Ekim'de bebekleri yaktı' ve 'Refah'ta neredeyse hiç sivil öldürülmedi" iddialarına yanıt verildi.

“Geçiş bölgesinde operasyonlar devam ediyor”

İsrail tarafından öne sürülen 'Hamas yardımları çalıyor' iddiasının, DMM tarafından defalarca yalanlandığı belirtilerek, "Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim'de Gazze'ye yönelik karartma ile ilgili kullandığı, 'Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz' şeklindeki ifadeler, Netanyahu'nun iddialarını çürütmektedir. İngiltere merkezli uluslararası bir yardım kuruluşu Oxfam İsrail'in Gazze'ye giren yardımların zamanlaması, yeri ve dağıtım şekli de dahil olmak üzere 'Tam kontrole' sahip olduğunu belirtmiştir. Oxfam, tüm insani yardım sisteminin parçalanmış olması ve Gazze'deki insanların açlık, ölüm ve hastalıkla karşı karşıya kalmasının İsrail'in kontrolü altında olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Gazze'ye giren insani yardımlar, BM kuruluşları tarafından depolanıp dağıtılmaktadır. BM'nin (Birleşmiş Milletler) Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'dan (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) Scott Anderson bir açıklamasında, 'Herhangi bir yardım almıyoruz. Geçiş bölgesinde askeri operasyonlar devam ediyor ve bölge aktif bir savaş alanı' ifadelerini kullanmıştır. Birçok benzer uluslararası kuruluş, Gazze'ye girmek için bekleyen yardımların İsrail tarafından engellendiğini doğrulamıştır" denildi.

“BM raportörüne işaret edildi”

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 bin 257 kişinin yaralandığı kaydedilerek, "BM Genel Kurulu, 2022 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgali, sömürgeleştirmesi ve ilhakının gözden geçirilmesini istemişti. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in bölgede sistematik ayrımcılık yaptığını ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar vermiştir. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan rapor hazırlamıştır. Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan 'Bir Soykırımın Anatomisi' başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55'inci oturumu kapsamında yayımlanmıştır. Albanese, komuta yetkisindeki İsrailli üst düzey yetkililerin rutin olarak askerlere 'Gazze halkını yok etmeleri' yönünde çağrıda bulunmasının, soykırıma yönelik açık ve aleni teşvikin ikna edici kanıtı olduğunu vurgulamıştır. Albanese, kanıtların, bu soykırım kışkırtmasının sahadaki askerler tarafından içselleştirildiğini ve uygulamaya konulduğunu da gösterdiğini ifade etmiştir. Uluslararası Af Örgütü, raporun soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunduğunu bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

“Ölüm bölgeleri itiraf edildi”

Bültenin devamında, sivillerin kasten hedef alınmadığı iddiasına, "7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de 'Ölüm bölgeleri' oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bunun yanı sıra Harvard Üniversitesi'nin de yaptığı bir araştırmaya göre; İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanmıştır. İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır. İsrail'in, 'Sivil hassasiyeti gözetiyoruz' yönündeki iddiaları, merkezimizce defalarca kez kanıtlarla yalanlanmıştır" yanıtı verildi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de bebekleri yaktığı iddiasına dair, şöyle denildi:

"İddia ilk olarak İsrail'deki i24 televizyonu tarafından ortaya atılmış, ardından İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail gazetesi Jerusalem Post, bebeklerin yakıldığı iddiasını paylaşmıştır. Ancak İsrail kaynaklarından hiçbir kanıt sunulmamış, söylem iddia olarak kalmıştır. Söz konusu iddia ile ilgili İsrail ordusuyla temasa geçen Anadolu Ajansı muhabiri, ordunun 'İddiaları doğrulayacak bilgiye sahip değiliz' dediğini aktarmıştır. Fransız Le Monde gazetesinden muhabir Sam Forey, çocukların cesetlerini toplamakla görevli acil servis görevlileriyle bu konuyu görüştüğünü ancak her ikisinin de 'Böyle bir duruma tanık olmadığını söylediğini' bildirmiştir. Tel Aviv merkezli 972Mag muhabiri Oren Ziv de bölgeyi gezerken olaya ilişkin herhangi bir kanıt görmediklerini ifade etmiştir. İsrail ordusu, ekim ayında Business Insider'a yaptığı açıklamada, ölülere saygısızlık olmasın diye bebek iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmayacağını bildirmiştir. İsrailli Haaretz Gazetesi, Netanyahu'nun kanalda kendisinin kötü gösterilmeyecek şekilde haberler yapılması karşılığında i24 televizyonuna yayın lisansı sağladığını kaydetmiştir. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, öldürülen bebek görüntüleri ile ilgili bu paylaşımların gerçekliğini teyit etmediklerini ifade etmiştir."

“Refah bombalanmaya devam edilmekte”

Son olarak, İsrail'in Refah'ta neredeyse hiç sivilin öldürülmediğine ilişkin iddiasının DMM tarafından defalarca yalanlandığı belirtilerek, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze'deki sivillerin sığınağı haline gelen Refah'ı bombalamaya devam etmektedir. İşgalci İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'taki güvenli bölgede gerçekleştirdiği saldırıda, 45 kişi yaşamını yitirirken 249 kişi yaralanmıştır. BM'nin Refah'la ilgili düzenlediği rapora göre de saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere toplam 45 sivil can kaybı yaşanmıştır. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve UNRWA gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır. Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde de çok sayıda sivilin hedef alındığı görülmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırıyı 'Trajik hata' olarak niteleyerek sivillerin vurulduğunu kabul etmiştir. Ayrıca Refah dahil Gazze'nin birçok bölgesinde İsrail'in saldırıları ve yardımları engellemesi nedeniyle temel gıda ihtiyaçları ve tıbbi yardıma erişemeyen birçok bebek ve yetişkin hayatını kaybetmektedir" açıklaması yapıldı.