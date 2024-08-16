İzmir’deki orman yangınları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

İletişim Başkanlığı tarafından X platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı."