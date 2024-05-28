Türkiye ile Kamboçya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ve beraberindeki heyet ile İletişim Başkanlığında bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun, heyetler arası görüşmede Sok Chenda Sophea'yı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında ivme kazanan ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, karşılıklı ziyaretler ve bu ziyaretler esnasında imzalanan anlaşmaları ilişkilerinin derinleşmesi ve yeni boyutlar kazanması yolunda önemli adımlar olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki dostluğun, iletişim ve medya alanındaki anlaşmalara da yansıdığını belirten İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kamboçya Resmî Haber Ajans ile Anadolu Ajansı (AA) arasında şubat ayında kurulan iş birliğini önemsiyoruz. Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile de ülkelerimiz arasında dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesini, medya ve iletişim alanlarında iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ülkelerimiz, iletişim ve dijital okuryazarlık, yalan haberle mücadele, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında iş birliği ile bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirme, teşvik etme ve geliştirme doğrultusunda birlikte çalışacak. Mutabakat Zaptı ile medya ve iletişim alanında, iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması sağlanacak. Ayrıca toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenerek medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. İletişim ve medya alanındaki iş birliğinin iki ülke ilişkilerine; ticaretten yatırıma, kültürden turizme kadar her alana olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."

"DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE HAYATİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Türkiye'nin gerek iletişim ve medya alanındaki gerekse de dijitalleşme ve dijitalleşmenin imkânları ve zaafları konusundaki bilgi, birikim ve tecrübesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, özellikle dijitalleşmeyle küresel tehdit hâline gelen dezenformasyonla mücadele konusunda kısa zamanda hayati çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, başkanlık olarak ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte dezenformasyonla etkin şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea da Türkiye ile medya ve iletişim alanında yakın çalışmaktan, bu alanda iş birliğini güçlendirmekten ve deneyim paylaşımından büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından İletişim Başkanı Altun ile Sok Chenda Sophea iki ülke arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.