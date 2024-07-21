İletişim Başkanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı" adlı kitap hazırlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca 50. yıla özel hazırlanan kitabında takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldı.

Kitap, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Kadar Tarihsel Arka Plan", "Ada'da Rum Zulmü", "Türk Basınında Kıbrıs Barış Harekâtı", "1974 Barış Harekâtı’ndan Günümüze Müzakereler", "İki Devletli Çözüm Modeli" başlıklı 5 bölümden oluştu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta, Kıbrıslı Türklerin haklarının tanınması ve korunması için adil ve eşitlikçi çözüm yolları değerlendirildi.

Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı derin acıların unutulmamasını amaçlayan kitapta Türkiye ile KKTC'nin Kıbrıs meselesine yönelik yeni vizyon ve çözüm önerilerine yer verilirken, Kıbrıs meselesinin ortaya çıkışı, Yunanistan'ın Enosis planı, Zürih ve Londra Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlatıldığı kitapta ayrıca Ada'da Rum zulmü, Rum toplumunun Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yönündeki istemi, Akritas Planı, 1963 Kanlı Noel Olayları, 1964 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, Kıbrıs Türklerine yönelik süregelen saldırılar ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında, 1963 Kanlı Noel'inden 1974 Barış Harekâtı’na kadar yaklaşık 11 yıllık sürenin, Kıbrıs Türkleri için baskı ve eziyet ile geçen çok zor bir dönem olduğunu ifade etti. Ada için Enosis hayali kuranların, barış ve huzuru yok ederek Kıbrıs Türklerine zulmettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzaladıkları uluslararası antlaşmalara bile uymayan Enosis hayalperestlerinin her türlü zulmüne rağmen Kıbrıs Türkü'nün direniş azmi gösterdiğini ve Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin yanında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında şunları kaydetti:

"Türk ordusu, 50 yıl önce mücahit kardeşlerimizle beraber başlattığı harekâtla Ada'ya barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirmiştir. 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu tarih aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının eşit siyasi statüsünün ve egemenlik haklarının da sembolüdür. Tamamen yok edilmek istenen Kıbrıs Türkleri, günümüzde kendi bayrakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, huzur ve güven içinde yaşamaktadır."