Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 14’üncü saatte kontrol altına alındı. Yangın, Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü yakınlarında, saat 17.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak tehlikeli boyutlara ulaştı. Yangının hızla yayılması üzerine, bölgede yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle ivedilikle tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi, yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde, yangının ilerleyişi durdurularak kontrol altına alındı. Şu anda dört farklı noktada soğutma çalışmaları devam ediyor.