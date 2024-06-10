İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Görüşmelerin Gündemi

İkili İlişkilerin Gözden Geçirilmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ziyareti, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Görüşmelerde, mevcut ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve daha ileriye taşınması için yeni adımların atılması bekleniyor.

Bölgesel ve Küresel Meselelerin Ele Alınması

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında bölgesel ve küresel düzeydeki güncel meselelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor. İki ülkenin ortak çıkarlarını ve hedeflerini paylaştığı pek çok konunun görüşülmesi bekleniyor.

Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Geliştirilmesi

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, ziyaretin önemli hedefleri arasında yer alıyor. Yatırım olanaklarının artırılması ve ticaretin canlandırılması için ortak projeler ve işbirliği alanları ele alınacak.