Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir çalışma ziyareti düzenleyecek. Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle masaya yatırılacak; işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde gündem: İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler

Yapılan açıklamada, görüşmelerde sadece ikili münasebetlerin değil, aynı zamanda güncel, bölgesel ve küresel meselelerin de ele alınacağı belirtildi. Aliyev ve Erdoğan, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini daha da ileriye taşımak için önemli konuları değerlendirecek.

Yeni işbirliği adımları atılacak mı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in ziyareti, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Görüşmelerde hangi somut adımların atılacağı büyük merak konusu.