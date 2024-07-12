Alaçatı Peri Art Otel Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, İlhan Dündar'ın "İnsana Dair" temalı eserleri büyük ilgi topladı. Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın üstlendiği sergi, Alaçatı Art Days etkinlikleri kapsamında açıldı.

Duygular tuvale yansıdı

Sanatçı İlhan Dündar, eserlerinde insan doğasını ve duygularını anlatma çabasını şu sözlerle ifade etti: "Resimlerimde, birbirlerine yabancılaşmış, kösnül, günlük yaşayan, tüketen, tutkuları ve korkuları ile insanları anlatmaya çalıştım. Hükmetmeye hevesli figürler bazen hareketli, bazen durgun, bazen gururludurlar. Zekasına aşırı güvenle yalnızdırlar ve somut dünyaya yabancıdırlar. Sanatın dili ile konu edindiğim insanları, somut dünyaya çekme çabamı; desenin, rengin, kompozisyonun, planın, ışık ve mekanın kullanışını yıkmaktan çok, abstre sanat içinde sürdürmek ve izleyicilerime aktarmak amacındayım."

İlhan Dündar kimdir?

1950 yılında Ankara’da doğan İlhan Dündar, 1974 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Yıllar içinde birçok kişisel ve karma sergiye katılan Dündar, eserlerini yerli ve yabancı koleksiyonlarda sergiledi. Emekliliğine kadar çeşitli eğitim kurumlarında resim öğretmenliği yaptıktan sonra, şu anda İzmir Barosu'nda sanat eğitmeni olarak görev yapıyor ve İzmir’deki atölyesinde sanat çalışmalarına devam ediyor.

Sanatçının katıldığı etkinlikler:

- 1987: Kişisel resim sergisi, Çetin Emeç Sergi Salonu, İzmir

- 1988: Gazili Sanatçılar Sergisi, Esbank Sanat Galerisi, İzmir

- 1988: Öğretmenin Yüceliği Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir

- 1989: Kişisel resim sergisi, 100. Yıl Sanat Galerisi, Ankara

- 1989: Kişisel resim sergisi, Esbank Sergi Salonu, İzmir

- 1989: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Karma Fotoğraf Sergisi, Ankara

- 1990: Makine Mühendisleri Odası, "Makine ve İnsan" konulu karma fotoğraf sergisi, İzmir

- 2016: Kişisel Resim Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir

- 2016: Kişisel Resim Sergisi, Efe Sart Sanat Galerisi, İzmir

- 2017: Karma Resim Sergisi, Efe Sart Sanat Galerisi, İzmir

- 2017: IDE 1 Uluslararası Resim Heykel Sergisi, Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

- 2017: IDE 2 Uluslararası Resim Heykel Sergisi, Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

- 2017: Karma Resim Sergisi, Sabancı Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir

- 2017: Karma Resim Sergisi, Alaçatı Peri Art Sanat Galerisi, İzmir

- 2017: Karma Resim Sergisi, Galeri Abay, İstanbul

- 2017: Karma Resim Sergisi, Selanik Barosu Galerisi Sergisi, Yunanistan

- 2017: Karma Resim Sergisi, Galeri A, İzmir

- 2017: Karma Resim Sergisi, Hava Gazı Fabrikası, İzmir

- 2018: Karma Resim Sergisi, Sofa Art Sanat Galerisi, Antalya

- 2019: Sır Kapısı Resim Heykel Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

- 2019: Karma Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir