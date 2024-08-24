Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tesisin geçmişi ve yenilenmiş yüzü hakkında bilgiler verdi.

Celal Bayar Mahallesi’nde yer alan Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi, uzun yıllardır bölgedeki çocuklara hizmet veriyordu. Yenilenen tesisin açılışına Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan ve çok sayıda çocuk sporcu katıldı.

Tesisin yenilenme sürecinde saha zemini, çevresindeki tel örgüler ve aydınlatma sistemleri kapsamlı bir tadilat geçirdi. Ayrıca, idari işlerin yürütüleceği bina ve banyo ile tuvalet barındıran soyunma odası üniteleri eklendi. Kamera sistemi ile güvenliği sağlanan tesis alanına vatandaşların oturabilmesi için banklar yerleştirildi.

Başkan Denizli’nin açılış konuşması

Açılışta konuşan Başkan Denizli, tesisin geçmişten günümüze uzanan önemine vurgu yaptı:

“Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’miz çok uzun yıllardır burada birçok çocuğumuza ev sahipliği yapıyor ve ilk defa yenilenmiş yüzüyle yeni nesillere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Burada benim çocukluğum, burada Ilıcamızda yaşayan birçok çocuğumuzun anıları var. Bu anıları koruyarak devam ettirmek bizim en büyük önceliğimiz. Çeşme’mizde tabii ki yeni spor alanları ihtiyacı vardır, bu alanların kamu ile kazandırılması en büyük hedefimiz olacak. Tabii ki var olan ve geçmiş yıllarda yapılanları da dönüştürerek, yenileyerek yine kamuya kazandırmak da çok önemli. Önemli olan anıların sürdürülebilir olması. Ben buna çok inanıyorum. Çeşme nesiller boyu dilden dile dolaşan ve hepimizin anılarının bulunduğu yer. O yüzden burayı komple dönüştürmek yerine var olanları koruyarak genişletmek de birincil önceliğimiz. Tabii ki eksik olunan alanlara da yenileri eklenecek. Bu süre de sonuna kadar katılımcılık esası ile çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve erkeklerimizin fikirlerini, ihtiyaçlarını dinleyerek ilerlemek önceliğimiz. Ayrıca buranın yeniden çocuklarımıza kavuşturulmasında emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer tüm müdürlüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Havaların sıcak olduğu bu zamana yetiştirilmesi için büyük bir çaba sarf ettiler. Dilerim çocuklar burada tıpkı bizlerin biriktirdiği gibi şahane anılar biriktirir. Burası sizin için sonuna kadar keyfini çıkarın.”

Toplum için bir adım daha

Başkan Denizli’nin vurguladığı gibi, yenilenen Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi, geçmişin anılarını korurken geleceğe de katkıda bulunmayı sürdürecek. Çeşme’nin spor ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayan tesis, bölge halkının kullanımına açılmış durumda.