Çeşme Belediyesi, Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 98. yıl dönümünü “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” programı ile kutladı. İki gün süren etkinlikler, coşkuyla karşılandı.

Programa kimler katıldı?

Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinliklerinde, Ilıca Taş İskele'de sergilerden söyleşilere, konserlerden dans gösterilerine kadar pek çok etkinlik yer aldı. Programa, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan ve CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atatürk'ün ilelebet bekçisi olacağız"

Belediye Başkanı Lal Denizli, etkinliklerde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan bağlılıklarını vurguladı. Denizli, “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılına yaklaşırken, Atatürk'ün ve kurucu değerlerimizin ilelebet bekçisi olacağız” dedi.

İlk gün etkinlikleri

8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Yazar Mehmet Culum’un “Atatürk’ün Çeşme’ye Gelişi” konulu konuşması, Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türk Sanat Müziği konseri ile Pakbandd eşliğinde Yaz Şarkıları etkinlikleri yer aldı.

İkinci gün etkinlikleri

İkinci gün ise Atatürk Baskısı Atölye Çalışması, Atatürk’ün Ilıca’ya Girişinin Canlandırılması, Kordon Zeybeği Gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konseri, Kadın Efeler Dans Gösterisi, Türk Halk Müziği konseri ve Zeybek gösterisi gibi etkinlikler gerçekleşti. Ayrıca, Hanri Benazus arşivinden ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ büyük ilgi gördü.

Coşkuyla kutlandı

Ilıca Atatürk Heykeli’nin önünden başlayıp sahil boyunca bando ve tekneler eşliğinde devam eden kortej, Ilıca Taş İskele’de son buldu. Yurttaşlarla beraber kortej yürüyüşüne katılan Belediye Başkanı Denizli, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Başkan Denizli’nin mesajı

“Bugün çok özel bir gün. Ata'mızın buralara ayak basmasının üzerinden 98 yıl geçti. Neredeyse bir asırı doldurmak üzereyiz. Böylesi özel bir günde siz kıymetli komşularımla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada ilk kadın belediye başkanı olarak bu kürsüden siz değerli komşularıma seslenebiliyorsam bunu başta Atamıza ve değerli şehitlerimize borçlu olduğumu biliyor ve bir an olsun aklımdan çıkartmıyorum. Bu özel günde sizlerle bir arada olmaktan, böylesi bir günü paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Daha nice özel günlerde, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıktığımız nice günlerde bir arada olmak temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”