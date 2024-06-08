Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan maden faciasının ardından 116 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı. Faciada toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

13 Şubat'ta yaşanan maden faciasında, liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçi için başlatılan kurtarma çalışmaları 116 gün boyunca devam etti. Ekiplerin gece gündüz demeden yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Maden faciası, bölgede ve ülke genelinde büyük üzüntü ve endişeye neden oldu. Faciada yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve yakınları ile maden işçileri arasında derin bir üzüntü yaşanırken, faciadan sonra güvenlik önlemleri ve maden işçilerinin çalışma koşulları üzerine tartışmalar da arttı.

Maden faciasının ardından, iş sağlığı ve güvenliği konularında daha etkin önlemlerin alınması ve denetimlerin sıklaştırılması gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.