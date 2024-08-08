"Anagold Madencilik Türkiye’de faaliyet gösterememeli"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Anagold Madencilik'in Türkiye'de yeniden faaliyet izni almasına sert bir tepki gösterdi. Yüksel, "Bu firmaya Türkiye’de faaliyet izni verilmemeli. Hatta firmanın yarattığı tahribatı da temizleyip gitmesi sağlanmalı" dedi.

Anagold Madencilik'in faaliyet izni talepleri

Anagold Madencilik, cenazelerin çıkarıldığı ve büyük bir rezerv bulunan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde yeniden faaliyet izni almak için çalışmalar başlattı. Kanada merkezli SSR Madencilik, 31 Temmuz 2024 tarihli raporunda, Doğu Depolama Tesisi ve Çöpler madeninin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli izinleri almak üzere ilgili makamlarla yakın bir çalışma sürdürdüklerini açıkladı. Şirket, mevcut ÇED raporunun ve işletme izinlerinin eski haline getirilmesini talep edeceğini belirtti.

13 Şubat 2024'teki felaketin ardından

13 Şubat 2024'te İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan siyanürlü toprak kayması sonucu 9 işçi yığın liçi altında kalmıştı. Aylar süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, son işçinin cansız bedenine 8 Haziran'da ulaşılmıştı.

Yüksel’in uyarıları ve eleştirileri

Ayhan Yüksel, SSR Madencilik'in raporunda İliç'te faaliyet ve ÇED izni almak için ilgili makamlarla çalıştıkları ifadelerine tepki gösterdi. Yüksel, "Bu tip uluslararası şirketler, dünya çapında yüksek standartlarda madencilik yaptıklarını iddia ediyorlar. Ancak bu ocakta bilim ve tekniğe uygun bir işletme yapmadıklarını gördük. İnsan hayatını ve çevre sağlığını gözetmemişler ki böyle bir facia yaşandı" dedi.

Yüksel, Türkiye'de bu tür şirketlerin faaliyet göstermemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu firma, Türkiye’de madencilik faaliyetinde bulunmamalıdır. Bilirkişi raporlarına baktığımızda, kâr amacını ön plana çıkaran, insan hayatını ve çevreyi hiçe sayan bir anlayışla çalıştıkları görülüyor. Türkiye, buna layık değil. Bu firma ve benzeri şekilde çalışan firmalar, madencilik yapmamalı" şeklinde konuştu.

Tahribatın temizlenmesi ve sorumluluk

Yüksel, Anagold Madencilik ve benzeri firmaların yalnızca faaliyetlerine son verilmesi değil, aynı zamanda yarattıkları tahribatı da temizlemeleri gerektiğini belirterek, "Bu firmalar, ülkemizde faaliyet izni almamalı ve yarattıkları tahribatı temizleyerek gitmeleri sağlanmalı" dedi.

Anagold Madencilik’in yeniden faaliyet izni alıp alamayacağı belirsizliğini korurken, bölge halkı yeni bir felakete izin verilmemesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.