Kuşadası İlim Meclisi’nin 9. toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, eski belediye meclisi üyesi Bilgehan Algan, “Kuşadası Gelecek Planı ve Projeler Yol Haritası” başlıklı sunumla katılımcılara bilgi verdi.

Beş ana başlıkta projeler paylaşıldı

Sunumda Bilgehan Algan, projelerini kültür-tarih, ulaşım-altyapı, çevre-yeşil enerji, yaşlı ve engelli sosyal projeleri olmak üzere beş ana başlık altında aktardı. Algan, bu projelerin Kuşadası’nın geleceğine yön verecek nitelikte olduğunu belirterek, 7 projenin mevcut belediye yönetimi tarafından hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Meclis Koordinatörü projelerin önemine dikkat çekti

Sunum sonrası söz alan Meclis Koordinatörü Mahmut Ökçesiz, bazı projelerin 20 yıl önce tasarlandığını ancak o dönemde uygulanamadığını hatırlattı. Ökçesiz, bu projelerin halen Kuşadası için önemini koruduğunu ve İlim Meclisi toplantılarının bu nedenle büyük değer taşıdığını vurguladı.

Toplantı hatıra fotoğrafı ile sona erdi

Sunum ve görüşmelerin ardından, katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çekilerek toplantı tamamlandı.