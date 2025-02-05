Adil Yıldırım, Destek Yayınları etiketiyle çıkan yeni romanı Şeytan Tüyü ile okuyucularını insan ruhunun en karanlık köşelerine yolculuğa çıkarıyor. Modern çağın narsist anti-kahramanını merkeze alan bu eser, tutkuların, arzuların ve ahlaki çatışmaların gölgesinde şekillenen çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Roman, zengin ve güçlü bir adamın kendi şeytanıyla olan ilişkisini gözler önüne sererken, okuyucuyu da içsel yüzleşmelere davet ediyor. Yıldırım, karakter derinlikleri ve toplumsal normları sorgulatan cesur üslubuyla, insan psikolojisinin karanlık taraflarını ustalıkla işliyor.

"Yazmak, ruhun karanlık koridorlarında dolaşırken duyulan tek ışık kaynağıdır. Şeytan Tüyü’nde okuyucuyu, bu karanlık koridorlardan geçmeye davet ediyorum." sözleriyle kitabın ruhunu anlatan Adil Yıldırım, yine ezber bozan bir hikâyeye imza atıyor.

Okuyucuların içindeki "şeytani" yönleri keşfetmelerine neden olacak bu sürükleyici roman, raflardaki yerini aldı!