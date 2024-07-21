Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ilısu Projesi kapsamında, Yığınlı Tüneli'nin yapımı da dahil, Siirt ve Şırnak illeri sınırları içinde yer alan köyleri hayata bağlayacak yolların ıslahı ve iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek proje için gerekli imzaların atıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Projesi nedeniyle su altında kalan bölgelerdeki yolların yeniden yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, bu kapsamda, Yığınlı Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Baraj Kapsamındaki Köy Yollarının İyileştirilmesi Yapım İşi için ilgili firma ile sözleşme imzalandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1 milyar 155 milyon liraya mal olması planlanan projenin 2 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Söz konusu proje ile ilgili bakanlığın resmi internet sitesinden veren Bakan Yumaklı, bin 122 metre uzunluğunda Yığınlı Tüneli ve 2 bin 202 metre uzunluğunda tünel bağlantı yolu ile birlikte Siirt ili sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölgede DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ıslah ve iyileştirme çalışmaları yapılacağını aktardı. Yumaklı, bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tarımsal üretim başta olmak üzere kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını umdukları projenin Türkiye'ye ve bölge halkımıza hayırlar getirmesini temenni etti.