İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 74 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesi firma yer aldı.

EBSO üyelerinin başarısı

Geçtiğimiz yıl 80 EBSO üyesinin listeye girdiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar bu sayıya dahil edilmiştir,” dedi. 2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, “2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15’ini EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 36 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır” ifadelerini kullandı.

İzmir'in ihracat gücü

Yorgancılar, ÜFE’nin %44, TÜFE’nin %64,7 arttığı bir yılda 100 büyük firmamızın üretimden satışlarının %31,5 oranında artarken, 500 büyük firmanın da %42,1 oranında arttığını belirtti. “Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak %11,6, 500 büyük firmada da %13,8 gerilemiştir. Net satışlar ise 100 büyük firmada %26,6 artarken, 500 büyük firmada %43,4 artmıştır. Yıl içerisinde özellikle ihracatçılarımızı zorlayan mevzuat değişimleri ve kur baskısı altında dahi 100 büyük firmanın ihracatı %22 artarken, aksine 500 büyük firmanın %2,9 daralma söz konusu olmuştur. İzmirli firmalarımızın ihracat kasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmekteyiz” dedi.

Enflasyon ve finansman zorlukları

Yorgancılar, bu sene farklı olarak enflasyon düzeltmesinin devreye girmesi ile bilanço üzerindeki etkilerinin her iki çalışmada da net olarak ortaya çıktığını belirtti. “Parasal olmayan kıymetli varlıklarda etkisi incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %54,5, 500 büyük firmanın %59,8 artarken, asıl etki özkaynaklarda görülmüş, artış 100 büyük firmada %329, 500 büyük firmada da %245 düzeyinde gerçekleşmiştir. Satış karlılığı ise 100 büyük firmada %7,6’ya, 500 büyük firmada %8,5 seviyesine gerilemiştir” diye konuştu.

Finansman ve Ar-Ge yatırımları

Yorgancılar, faiz oranlarındaki yüksek artışın, 2023 yılında finansman giderlerini 100 büyük firmada %72 oranında, 500 büyük firmada da %57 oranında artırdığını ve firmaların finansman giderlerini faaliyet karları ile karşılamaya devam ettiğini belirtti. “Mali kırılganlıkları devam eden firmalarımız, belirsizlik ortamında ar-ge’ye de yeterince kaynak ayıramamıştır. Devreden KDV’nin artan yükünün, şirketlerin devleti fonlamasının devam ettiğini her iki çalışma da teyit etmiştir. 100 büyük firmada devreden KDV yükü %97 artarken, 500 büyük firmada %36,5 artmıştır. Bugün 30 milyar dolar olduğu ifade edilen KDV alacağı için artık acil çözüm noktasına gelinmiştir” dedi.

Sanayinin performansı ve gelecek hedefleri

Türk sanayisinin başarılı performansının desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Jeopolitik risklerin arttığı, küresel ticaretin daraldığı, yüksek enflasyonun ana sorun olduğu, içerde ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde; gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın performansı, sanayimizin her zorlu koşula adapte olma başarısını ortaya koymaktadır. Ancak, Türk sanayicisinin bu dinamik üretkenliği artırılmalıdır. Üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin rekabet gücünü artırıcı politikalara ivedilikle ihtiyaç vardır. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.