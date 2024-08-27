SUV modelleri zirvede

Türkiye otomobil pazarında SUV modelleri, sedanları geride bırakarak zirveye oturdu. Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 otomobil satışı gerçekleşirken, SUV’lerin satışları 296 bin 768 adet ile toplam satışların yüzde 55,3'ünü oluşturdu. Sedanlar yüzde 26,3, hatchback modeller ise yüzde 17,2 pay aldı.

En çok satan SUV modelleri

Türkiye’de 2024 yılının ilk 7 ayında en çok satan SUV modelleri sırasıyla şu şekilde:

1. Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 40 adet

2. Fiat Egea Cross - 14 bin 829 adet

3. Chery Tiggo 7 Pro - 14 bin 416 adet

4. Dacia Duster - 13 bin 067 adet

5. Togg t10x - 12 bin 718 adet

6. Chery Omoda 5 - 10 bin 683 adet

7. Peugeot 3008 - 10 bin 265 adet

8. Peugeot 2008 - 9 bin 054 adet

9. Hyundai Bayon - 8 bin 811 adet

10. Mg Hs - 8 bin 040 adet

SUV’lerin avantajları

Geniş kabin ve bagaj hacmi sunan SUV’ler, kalabalık aileler ve arazi koşullarında daha fazla özgürlük arayan sürücüler tarafından tercih ediliyor. Asfalt dışı sürüşlerde sağladığı performans ve konfor, SUV’leri Türkiye’deki en popüler otomobil türlerinden biri haline getiriyor.