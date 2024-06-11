Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması” listesinde Ege Bölgesi 160 firma ile güçlü konumunu sürdürdü.İZMİR (İGFA) - İlk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli yer aldı. Ege Bölgesi en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken İzmir, 94 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk 1000 listesinde temsil edilirken, Denizli 21 firmasıyla listede yerini aldı. Aydın’dan 8, Balıkesir 8, Kütahya’dan 3’er firma, Muğla’dan 3 firma ve Uşak’tan 2 firma ilk 1000 listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

İZMİR’DE PERGAMON, MANİSA’DA VESTEL, DENİZLİ’DE BAŞAK METAL LİDER

İzmir’in ihracat şampiyonlarında 2023 yılında PERGAMON-STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. lider olurken, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ikinci, MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. bu yıl İzmir’in en çok ihracat yapan firmaları listesinde üçüncü oldu. Manisa’nın ihracat şampiyonu VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Türkiye genelinde 7’inci sırada yer aldı.

Denizli’de geçen yıllarda da ihracat şampiyonu olan BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. 2023 yılında da ilk sırada yer alırken Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 42’inci firma oldu.

Muğla’da ihracatın lideri GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ olurken genel sıralamada 75’inci sıraya adını yazdırdı.

Kanuni merkezi Ege Bölgesi’nde olmayan üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde yer alan STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan dördüncü firma olurken, kimya sektöründe Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir Aliağa’da üretim tesisleri olan SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş. Türkiye’den en çok ihracat yapan 37’inci firma olarak listede yer aldı.

İzmir Aliağa’da üretim yapan HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çelik sektöründe Türkiye birincisi olurken, genel sıralamada 25’inci sıraya adını yazdırdı.

Tütün sektörü ihracat şampiyonu JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ilk 1000 listesinde 134. Sıranın sahibi olurken, Yaş meyve sebze sektöründe Türkiye birincisi UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olurken ilk 1000 ihracatçı listesinde 259’uncu sıranın sahibi olmayı başardı.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe ihracatın şampiyonu ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olurken Türkiye’den en çok ihracat yapan 299’uncu firma olarak yer aldı.

VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2023 yılında 225’inci sıraya çıkarken, Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe ihracat şampiyonu olan başka bir İzmir firması oldu.

2023 yılında ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılında ilk 1000 ihracatçı listesindeki sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Hükümetimizden yeni dönemde rekabetçiliğimizi koruyacak politikalar geliştirmesini bekliyoruz" dedi.