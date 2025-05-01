Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde 9,45 milyar dolarlık turizm geliriyle tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ulaştı. Ziyaretçi sayısı 8,9 milyona dayandı.

Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde turizmde tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart döneminde turizm geliri yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye'nin bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Türkiye, 8,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak hem gelir hem de turist sayısı bakımından güçlü bir performans sergiledi.

Ersoy: "Rekora rağmen hedef daha büyük"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılı ilk üç aylık turizm verilerini değerlendirdi. Ersoy, "2025 yılını 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelirle tamamlamayı hedefliyoruz" diyerek yılın güçlü başladığını ve hedeflere ulaşmada kararlı olduklarını ifade etti.

2018'de başlayan strateji meyvesini veriyor

Turizmde 2018'den itibaren uygulamaya konulan "nitelikli turist" stratejisini hatırlatan Ersoy, artık yalnızca ziyaretçi sayısına değil, konaklama dışı harcama potansiyeli yüksek turist profiline odaklanıldığını vurguladı.

"2024'te 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelir elde etmiştik. Bu yıl daha da ileriye gitmeyi planlıyoruz. İlk çeyrek sonuçları bu hedeflere ulaşabileceğimizin işareti."

En fazla turist İran'dan geldi

Bakan Ersoy, ilk üç ayda en fazla turist gönderen ülkeleri şöyle sıraladı:

İran: 733 bin kişi

Rusya: 601 bin kişi

Almanya: 572 bin kişi

Bulgaristan: 506 bin kişi

Birleşik Krallık: 304 bin kişi

Kişi başı gecelik gelir 116 dolara yükseldi

Türkiye'nin turizmdeki dönüşümünün en önemli göstergelerinden biri olan kişi başı gecelik gelirde de artış yaşandı. 2017'de 75 dolar olan bu rakam, 2024 yılında 108 dolara, 2025'in ilk çeyreğinde ise 116 dolara çıktı.

Ersoy, yıl genelinde kişi başı gecelik harcamanın 117 dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, bu verinin yıl sonu turizm gelirlerine ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kültür Yolu Festivali'ne 4 yeni şehir katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 20 şehirde düzenleneceğini, geçen yıla göre rotaya Manisa, Mardin, Malatya ve Kayseri'nin eklendiğini duyurdu.

Festival, 5 Nisan'da Adana'da başladı, 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek. Ersoy, bu süreçte pek çok uluslararası sanatçı ve etkinliğe ev sahipliği yapılacağını açıkladı.