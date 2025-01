Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programında, ailelere yönelik yeni sosyal destekleri açıkladı. Erdoğan, hem çocuk yardımı hem de yeni evlenecek çiftler için para yardımı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu dahilinde yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini, 81 ilin tamamında uygulanacağını şu sözlerle duyurdu:

"Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını, her ay annelerimizin hesabına yatıracağız."