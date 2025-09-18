“İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız” Projesiyle Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu

“İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız” projesi kapsamında çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Sunay Güler ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sayın Arzu Akar katıldı.

Aşağı Örencik İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ve protokol üyeleri zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidan dikerek doğa sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Müdürümüz İsmail Şimşek, “Bu fidanlar sadece ağaç değil; geleceğimizin ve yeşil vatanımızın teminatıdır” mesajıyla, çevreye duyarlılığın küçük yaşta kazanılmasının önemini hatırlattı. Program, öğrencilerin coşkusu ve doğaya katkı sağlama heyecanıyla renkli görüntülere sahne oldu.