İtalya'nın veri koruma otoritesi Garante, düşük maliyetli yapay zeka modeliyle dikkat çeken Çinli girişim DeepSeek hakkında inceleme başlattı. Şirketin kişisel veri toplama süreçleri mercek altına alınırken, hangi verilerin, hangi kaynaklardan ve hangi amaçlarla toplandığı konusunda 20 gün içinde yanıt verilmesi istendi.

DeepSeek'e karşı ilk düzenleyici hamle

Garante, Çin merkezli yapay zeka şirketine karşı harekete geçen ilk düzenleyici kurum oldu. Açıklamada, DeepSeek'in kişisel verileri Çin'de depolayıp depolamadığına dair net bilgilere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Daha önce ChatGPT'yi gizlilik ihlalleri nedeniyle geçici olarak yasaklayan İtalya, Avrupa'da yapay zeka ve veri gizliliği konusundaki en aktif gözlemcilerden biri olarak biliniyor.

Microsoft ve OpenAI de harekete geçti

Bloomberg'in haberine göre, Microsoft ve OpenAI de ChatGPT verilerinin DeepSeek ile bağlantılı gruplar tarafından yetkisiz bir şekilde ele geçirilip geçirilmediğini araştırıyor.

Öte yandan, DeepSeek’in piyasaya girmesiyle OpenAI, kamu kurumları için tasarlanan "ChatGPT Gov" adlı yeni ve özelleştirilmiş sürümünü duyurdu.

Wall Street'te deprem yarattı

DeepSeek'in rakiplerinden çok daha düşük maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirmesi, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka altyapısına tahmin edilenden daha az yatırım yapılabileceği ihtimali, özellikle Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşlere neden oldu.