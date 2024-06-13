İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde verdiği sözlerden biri daha hayata geçirildi. Artan ekonomik kriz döneminde yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Kent Lokantaları projesinin ilk şubesi, Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete girdi.

Uygun fiyatlı yemekler

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılan ilk Kent Lokantası, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet veren lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü, sadece 50 TL’ye sunuluyor. Başkan Tugay, “Özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin ve emekçilerimizin günlük yemek masraflarına destek olmak için Kent Lokantaları projemizi başlattık. İzmir’imize hayırlı, uğurlu olsun. Lokantalarımızın sayılarını artıracağız” dedi.

Yeni şubeler yolda

Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hilmi Aksoy, proje hakkında bilgi vererek, “Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla Kemeraltı’ndaki ilk Kent Lokantamızı hizmete aldık. Bayram tatilinden sonra Çiğli’de ikinci şubemizi açmayı planlıyoruz. Hedefimiz her ilçede bir şube açmak. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu ilçelere öncelik vereceğiz. Dengeli ve lezzetli menülerimizle yurttaşlarımıza sağlıklı beslenme imkanı sunacağız” dedi.

Vatandaşların memnuniyeti

Kent Lokantası’nda yemek yiyen Murat Ülkü, “Esnaf ve çarşıya gelenler için harika bir hizmet. Cemil Başkan bereketiyle gelmiş. Menü çok güzel, teşekkür ederiz” dedi. Ali Osman Balamir ise, “Bu hizmetin sunulacağını hiç düşünmemiştim, harika bir şey. Milletimize ve esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Memnuniyetini dile getiren Mehmet Barış da, “Merak ettik geldik, çok beğendik. Bu hizmetin yaygınlaşmasını isteriz, çünkü çok ekonomik” diye konuştu. Esnaf Mithat Karakoç ise, “Çok faydalı olmuş. Özellikle esnafımız ekonomik yemek yiyor. Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

İzmir için önemli bir adım

Başkan Tugay, İzmir’deki ekonomik kriz döneminde ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmayı hedefleyen projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, Kent Lokantaları’nın sayısını artırarak daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlayacaklarını söyledi.