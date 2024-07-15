Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde düzenlenen silahlı saldırı sonrası ilk kez medya önüne çıkarak olayı anlattı ve yaşadığı deneyimi "gerçeküstü" olarak tanımladı.

Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda, Pensilvanya'daki miting sırasında kendisine yapılan suikast girişimini anlattı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Trump, hastanedeki doktorun kendisine "böyle bir şeyi daha önce görmediğini, bunun bir mucize olduğunu" söylediğini ifade etti.

"Ayakkabılarımı kaybettim"

Eski başkan, saldırı sırasında yaşadıklarını detaylandırırken, "Saldırı anında ajanların hızlı tepkisiyle kurtarıldığını ve saldırı sırasında konuşmasına devam etmek istediğini ancak güvenlik sebepleriyle izin verilmediğini" belirtti.

Trump, saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği anın görüntüleriyle ilgili açıklama yaparak, "Ajanların beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladıklarını ki, ayakkabılarım ayağımdan çıktı. Normalde gayet sıkı olan ayakkabılarımı, bu olay sırasında kaybettim" dedi.

Saldırı sonrası politik duruşunu da belirten Trump, "Ülkemizin birleşmesi gerektiğini ve sert bir konuşma hazırlamış olsa da, bu planını değiştirerek daha birleştirici bir mesaj vermeye karar verdiğini" söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan adayı, FBI'ın saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırının suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladığını hatırlatarak, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.