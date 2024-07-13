Apple’ın yeni amiral gemisi telefonları iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen serinin fiyatları da büyük merak konusu. İşte iPhone 16 fiyatı ile ilgili gelen ilk bilgiler ve tahminler.

Fiyatlar nasıl olacak?

Apple, son yıllarda temel model iPhone fiyatlarını sabit tutmayı başardı. iPhone 12’den iPhone 15’e kadar, standart modeller ABD’de 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Pro modeller ise 999 dolar seviyesinde kaldı. Ancak, iPhone 15 Pro Max'te yaşanan fiyat artışı dikkat çekti ve cihaz 1.199 dolarlık fiyatla piyasaya sürüldü. Bu artış, Apple’ın artırılmış depolama kapasitesi ve gelişmiş kamera özelliklerinin getirdiği ek masraflar nedeniyle gerçekleşti.

Üretim maliyetleri artıyor

Nikkei Asia’nın raporuna göre, iPhone 15 serisinin üretim maliyetleri önceki nesle kıyasla önemli ölçüde arttı. Aynı kaynak, iPhone 15 Pro Max’in tahmini üretim maliyetini 558 dolar olarak hesapladı. Apple, bu durumda ya fiyatları artırmak ya da kâr marjından fedakarlık etmek durumundaydı. Sonuç olarak, sadece iPhone 15 Pro Max’e zam yaparak her iki yolun ortasını seçti.

iPhone 16 serisi fiyat tahminleri

iPhone 16 serisi için dolaşan söylentiler, özellikle Pro modellerde daha gelişmiş kamera teknolojileri kullanılacağını öne sürüyor. Economic Daily’nin haberine göre, Apple daha ince ve hafif telefonlar üretmek için yüksek kaliteli lensler kullanacak. Bu durum, maliyetlerin artmasına neden olacak. A17 Bionic çiplerin maliyetlerini düşürmek için çeşitli değişiklikler planlansa da, iPhone 16 serisinin, iPhone 15’e göre daha maliyetli bir ürün paketi olacağı düşünülüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında, iPhone 16’nın 100 dolarlık bir fiyat artışıyla 899 dolar etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. iPhone 16 Plus modelinin de 100 dolarlık bir zamla 999 dolarlık fiyatla satışa sunulması ve psikolojik eşiği aşmaması planlanıyor. iPhone 16 Pro Max veya iPhone 16 Ultra modelinin de 1.299 dolar etiketiyle kullanıcılarla buluşması söz konusu.

Türkiye fiyatları belirsiz

Elbette, o günün kur değerleri ve Apple’ın politikalarının ne olacağı oldukça muamma olduğu için Türkiye fiyatı hakkında erken bir tahminde bulunmak güç. Ancak, genel bir fiyat artışının kapıda olduğu aşikar.