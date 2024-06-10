Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynağı olan “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”ün ilk verileri geldi. 2023 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 88, USD bazında ise yüzde 31 büyüdü.İSTANBUL (İGFA) - Bilişim dünyasının heyecanla beklediği ve bu sene 25. kez “Evren Boşlukları Sevmez” mottosuyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”ün ilk verileri açıklandı.

Ülkemizin her noktasından bilişim şirketlerinin katıldığı araştırmaya göre; 2023 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 88, USD bazında ise yüzde 31 büyüdü ve son 4 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşıldı. TL bazında büyüme; 2022 yılında yüzde 74, 2021 yılında yüzde 54, 2020 yılında ise yüzde 42 idi.

Araştırmada elde edilen ilk verileri değerlendiren Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, 2023 yılında araştırmaya katılan şirketlerin 3’te 1’inin büyüme gösterdiğine dikkat çekti. En yüksek büyüme oranının yüzde 1.468 ile yazılım alanında faaliyet gösteren bir şirkete ait olduğunu da belirten Unan, “İlk analizlere göre 111 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. En yüksek büyüme gösteren ilk 5 şirketin ortalama büyümesi yüzde 680 ve büyüyen şirketler yazılım ve hizmet alanında faaliyet gösteriyor” diye belirtti.

2023 yılı ilk verilerine göre gelirlerinde daralma olan şirketler ise ağırlıklı olarak donanım şirketleri oldu. Bilişim 500 araştırmasını çeyrek asırdır gerçekleştirdiklerini ifade eden Unan, “Geçmiş yılları analiz ettiğimizde elbette pazar dinamikleri, teknolojiler ve çözümler çok sık değişti ve gelişti. Artık gündemimiz yapay zekâ. Bununla beraber güvenlik ve risk yönetimi, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirlik 2024 için öncelikli konular olmaya devam edecek” dedi.

SONUÇLAR 7 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Bu yıl “Evren Boşlukları Sevmez” mottosuyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”ün sonuçları 7 Ağustos tarihinde İstanbul, Fişekhane’de düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Bilişim 500 Ödül Töreni sponsoru KoçSistem, tören sonrası dağıtılacak İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını sponsoru ise Odine oldu.

Bilişim 500 Ödül Töreni’nde her yıl olduğu gibi sektörde 35 yılını geride bırakan profesyoneller onurlandırılacak.