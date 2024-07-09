Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyan Türksat 6A, uzaya fırlatıldıktan sonra 4 Haziran'da Space X tesislerinden başarıyla yola çıktı. 10 yıl süren çalışmalar sonucunda üretilen bu uydu, 42 derece doğu yörüngesinde 35,786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 8,4 kilovat güce sahip olan ve 4,229 kilogram ağırlığındaki bu uydu, Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirerek Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde geniş bir kapsama alanı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeye yönelik stratejik adımların altını çizdi. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla geliştirilmiş olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu projede kullanılan alt sistemlerin ve yazılımların %81'den fazlasının Türkiye'de üretildiğini belirtti. SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını ve bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının artmasını beklediklerini ifade etti.

"Az önce uzaya fırlattık!"

Erdoğan ayrıca, Türksat 6A'nın Türkiye'yi haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselteceğini ve milli güvenliği açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ülkenin uzaydaki varlığını artırma hedefleri doğrultusunda Türksat 6A'nın önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, projeye emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, sosyal medya hesabında "Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı az önce uzaya fırlattık.

Ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ettik. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların %81’den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 2,5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A’da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Millî Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" notunu paylaştı.

İlk Türkçe komut verildi, sorunsuz çalışıyor

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes de açıklamalarda bulundu. Nefes, uydunun fırlatılmasının ardından elde ettikleri ilk sağlık verilerinin ve ön verilerin tamamen nominal olduğunu belirtti. Uydunun bütün alt sistemlerinin sorunsuz çalıştığını ve herhangi bir anomaliye rastlanmadığını vurguladı. Ayrıca, uydunun güneş panellerinin de başarıyla açıldığını ifade etti.

TÜBİTAK UZAY Görev Kontrol Merkezi'nden ABD'deki ekip tarafından Türkçe olarak gönderilen "uydumuz fırlatmaya hazır" komutunun, SpaceX'e iletilerek fırlatma işleminin gerçekleştirildiğini açıklayan Nefes, bu durumun Türkiye için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Daha önceki uyduların fırlatılmasında bu tür komutların yabancı dillerde verildiğini hatırlatan Nefes, Türksat 6A'nın fırlatılmasıyla birlikte bu geleneği Türkçe komutla değiştirdiklerini belirtti ve bundan sonra da bu yöntemin devam edeceğini umduklarını dile getirdi.

Türksat 6A'nın yörünge transfer sürecinin yaklaşık 12 gün süreceğini ve bu süreçte kimyasal itki sistemi tarafından 5 büyük ateşleme gerçekleştirileceğini açıklayan Nefes, bu sürecin kritik bir deneyim olduğunu ve ekiplerin titizlikle çalıştığını ifade etti. Uydu planlandığı gibi yer sabit yörüngeye ulaşacak ve Türkiye'nin iletişim altyapısına önemli katkılar sağlayacak.