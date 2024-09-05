İlkay Çiçek Hepinizin Zabıta Haftası Kutlu Olsun

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Zabıta Haftası vesilesiyle düzenlenen kahvaltı programında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Zabıta Müdürlüğü personelinin bu özel haftasını kutladı. Başkan Çiçek, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk beş aylık süreçte uyumlu ve verimli bir hizmet dönemi geçirdiklerini belirterek, zabıta ekiplerinin bu başarıdaki önemli rolüne dikkat çekti.

Başkan Çiçek’ten çiçek takdimi

Programda ayrıca Başkan Çiçek, Zabıta Müdürü Funda Gözen’e tüm çalışanlar adına çiçek takdim etti. Zabıta personelinin, belediye hizmetlerinin itici gücü olduğunu vurgulayan Çiçek, “Menderes’imize en iyi hizmetleri sunmak adına birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin Zabıta Haftası kutlu olsun. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Zabıtaların özverili çalışmaları takdir edildi

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenin sağlanması, halkın güvenliği ve esenliği için yoğun bir çaba sarf ediyor. Başkan Çiçek, konuşmasında zabıtaların görev bilinci ve özverili çalışmalarının her zaman belediye için itici bir güç olduğunu belirtti.