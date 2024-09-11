İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışların ardından Menderes ilçesinde sel felaketi meydana geldi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, felaketten etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yardım çalışmalarını inceledi ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Menderes Belediyesi seferber oldu

Yaşanan sel felaketinin ardından Menderes Belediyesi, tüm ekipleri ve araçlarıyla felaketten etkilenen bölgelere müdahalede bulundu. Belediye ekipleri, selin etkilediği mahallelerde mağduriyetin giderilmesi için aralıksız çalışıyor.

Başkan Çiçek’ten geçmiş olsun mesajı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahil bölgelerinde yoğun etkisini gösteren selin en çok Ahmetbeyli Maydonoz, Özdere Cumhuriyet, Çukuraltı ve Orta Mahalle 14 Evler gibi bölgelerde hasar bıraktığını belirtti. Çiçek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Olayda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Menderes Belediyesi, mağdur olan bölgelerde selin izlerini silmek ve zarar gören altyapıyı yeniden kurmak için yoğun çaba gösteriyor. Belediye ekipleri, yolları açma ve hasarlı evlerin onarımına yönelik çalışmaları sürdürürken, afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmayı hedefliyor.