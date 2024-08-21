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İlkay, Premier Lig ekibi Manchester City'de 2016-2023 yılları arasında top koşturmuştu. Bu süreçte toplamda 188 lig maçına çıkan orta saha, 44 gol 16 asistlik katkı verdi.

Barcelona'da aldığı yüksek maaş nedeniyle Katalan ekibi, ekonomik sıkıntıları azaltmak için oyuncuyla yollarını ayırmak istiyordu. Gündoğan, Barcelona'dan sözleşmeyi karşılıklı feshederek ayrılacak.

İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'ye geri dönüyor. Fabrizio Romano da sosyal medyasından tecrübeli orta sahanın Premier Lig ekibine katılacağını duyurdu. Teknik direktör Pep Guardiola, orta saha rotasyonu için eski oyuncusunun geri dönmesine yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesiyle "acaba?" sorusunu uyandıran Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız orta saha, Barcelona'dan ayrılıyor.

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Barcelona 'nın yıldız futbol cusu İlkay Gündoğan, transfer dönemi boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin radarındaydı. İspanyol kulübünden ayrılacağı iddiaları arttıkça Türkiye'ye gelme ihtimali de taraftarları heyecanlandırdı.

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