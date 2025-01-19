Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, devre arası transfer dönemi için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'a teklif götürdü. İspanyol basınından gelen bilgilere göre, anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Galatasaray, İlkay Gündoğan'a teklif yaptı

Devre arası transfer döneminde takımına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı 20. hafta maçının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Barcelona'dan Manchester City'e transfer olan ancak sıkça Galatasaraylı olduğunu belirten İlkay Gündoğan için teklifte bulundu.

İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızı formayı giymek istediği biliniyor

Gündoğan, daha önceki açıklamalarında bir gün Galatasaray forması giymek istediğini dile getirmişti. Şimdi, devre arası transfer döneminde bu istek gerçekleşmek üzere. İspanyol basını, Gündoğan’ın İstanbul’a transferinin yakın olduğunu belirtti.

İspanyol basınından transfer detayları

İspanyol Todofichajes, kendi kaynaklarına dayanarak, "İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir" şeklinde bir haber yayımladı.

2+1 yıllık sözleşme teklifi

Galatasaray, İlkay Gündoğan için 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Yönetim, deneyimli oyuncuyu takıma katmak için oldukça istekli.