Galatasaray’da yapılan fiziksel testlerde İlkay Gündoğan, takımın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İlkay’ı saha içi lider olarak kullanmayı planlıyor ve Leroy Sane ile uyumundan faydalanmayı hedefliyor.

Okan Buruk, Eyüp maçında Lemina’yı kesip, 35 yaşındaki İlkay’ı ilk 11’de oynatmayı düşünüyor. Buruk, Gündoğan’a hem maestro rolü verecek hem de orta sahadaki oyun kuruculuk görevini üstlendirecek.

İlkay Gündoğan’ın kariyeri şöyle:

Pep Guardiola : 358 maç, 65 gol, 47 asist

Jürgen Klopp : 117 maç, 12 gol, 12 asist

Xavi : 51 maç, 5 gol, 14 asist

Thomas Tuchel: 40 maç, 3 gol, 7 asist

