Galatasaray, Manchester City’den İlkay Gündoğan’ı kadrosuna kattı. Türk asıllı Alman futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık maaşı 4,5 milyon Euro olarak açıklandı.

Galatasaray, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı bedelsiz olarak transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre:

2025-2026 sezonu: 4,5 milyon Euro garanti ücret

2026-2027 sezonu: 4,5 milyon Euro garanti ücret

54 maçta 5 gol attı

Geçen sezon Manchester City formasıyla 54 maçta görev alan Gündoğan, 5 gol kaydetti. Deneyimli oyuncu orta sahadaki oyun kurucu rolüyle dikkat çekiyor.

İlkay Gündoğan, Almanya doğumlu Türk asıllı bir futbolcu olarak Premier Lig’de uzun yıllar gösterdiği performansla tanınıyor. Galatasaray’ın son dönem transferlerinde dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.