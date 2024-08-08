Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, sürpriz bir şekilde İstanbul’a geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın yıldız futbolcusu, kulübün verdiği iki günlük izni fırsat bilerek eşiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Reklam çekimi için geldiği iddiası

İlkay Gündoğan’ın İstanbul’a gelişi havalimanında çekilen fotoğraflarla belgelendi. Basında yer alan bilgilere göre, Gündoğan'ın İstanbul’a gelişi reklam çekimi için olsa da transfer görüşmeleri yapabileceği de öne sürülüyor.

Barcelona'daki durumu

Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan’ın Katalan kulübünde kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yeni teknik direktör Hansi Flick'in, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtilirken, Barcelona yönetimi yüksek maaşlı oyunculardan biri olan Gündoğan ile yolları ayırma ihtimalini değerlendiriyor.

Geçen sezonki performansı

İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkarak 5 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi. Bu performansıyla takımına önemli katkılarda bulunan Gündoğan, Barcelona’nın orta sahasında kilit bir rol oynadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ilgisi

Türkiye'nin iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan ile ilgilendiği uzun süredir konuşuluyor. Bu iki kulübün, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor. Gündoğan’ın İstanbul’a gelişi, bu transfer dedikodularını daha da alevlendirdi.