İki günlük izni için İstanbul'a gelen İlkay, Süper Lig'e transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Bir reklam kampanyası için geldiği söylenen yıldız futbolcu, bugün eşiyle birlikte havaalanında görülmüştü. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gündoğan'ın bu sezon için transfer olma ihtimali açıklamalarıyla azaldı.