İlker Ayrık’ın sahnelediği “Gerçekler Acıdır” gösterisi, 30 Nisan’da İstinyeArt %100 Performans Arena’da izleyiciyle buluşacak.

İlker Ayrık’tan İzmir’de sahne şovu

İzmirli tiyatro ve mizah severleri 30 Nisan 2025 Salı akşamı keyifli bir gösteri bekliyor. İlker Ayrık’ın sahnelediği “Gerçekler Acıdır”, saat 20:30’da İstinyeArt %100 Performans Arena’da tiyatroseverlerle buluşacak. Gösteri, güncel yaşamdan kesitler ve mizahi diyaloglarla izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Günlük yaşam ve gerçekler mizahla buluşuyor

Komediyle harmanlanmış anlatımı ve sahne enerjisiyle öne çıkan İlker Ayrık, bu gösterisinde gerçek hayatın içinden sahneleri seyircisiyle paylaşacak. Eğlence dolu gecede izleyiciler hem gülecek hem de düşündürücü anlarla karşılaşacak.

30 Nisan Çarşamba Gerçekler Acıdır etkinlik bilgileri:

Gösteri: İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

Tarih: 30 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 20:30

Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena, İzmir

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30 Nisan İzmir Etkinlik Takvimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.