MEB, konuya ilişkin olarak valiliklere yazı gönderdi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri hatırlatıldı. Bu düzenlemeye göre, ilkokul ve ortaokullarda öğrenci şubeleri kura yöntemiyle belirlenecek.

İlkokul ve ortaokul kayıtlarında kura dönemi

İlkokul ve ortaokulların 1. sınıflarına kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, e-Okul sistemi üzerinden kura ile belirlenecek. Özellikle ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için bu uygulama, eğitim yılında yapılacak sınıf ve öğretmen değişikliklerini şeffaf bir şekilde yönetmek amacı taşıyor.

Ayrıca, ilkokul ve ortaokulda şube değişikliği talebi olan veliler, rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli rapor doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere şube değişikliği talebinde bulunabilecekler.

Bu yeni uygulama ile birlikte, öğrenci yerleştirme süreçlerinin daha adil ve sistematik bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.