Van’ın İpekyolu ilçesinde bir ilkokulda sabah saatlerinde bıçaklı saldırı yaşandı. Sınıfa giren saldırgan, bir öğretmeni karnından, başka bir öğretmeni de elinden yaraladı.

Saldırgan okulu bastı

Olay, İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan saldırgan, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.’yı hedef alarak okula geldi.

Yanlış sınıfa girdi

R.A.’nın derste olmadığını bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde öğretmenin adını görünce sınıfa girdi. Elindeki bıçakla Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan yaraladı.

Öğretmenler ve müdür müdahale etti

Okul müdürü ve öğretmenler saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Çıkan arbedede öğretmen R.Y. de elinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bıçaklanan öğretmenler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.