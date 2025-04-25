Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, en geç iki yıl içinde seçim yapılması gerektiğini söyleyerek “Yoksa eyvah!” ifadelerini kullandı.

İlnur Çevik’ten dikkat çeken seçim çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi yıl boyunca başdanışmanlığını yapan gazeteci İlnur Çevik, T24’e verdiği röportajda hem siyasal sistem hem de Kürt sorunu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çevik, Türkiye’nin en geç iki yıl içinde seçime gitmesi gerektiğini belirterek, “Yoksa eyvah!” uyarısında bulundu.

“Türkiye’yi seçime götürmeli”

Erken seçim çağrısı yapan İlnur Çevik, mevcut koşulların sürdürülemez olduğunu savundu. Erdoğan’a doğrudan mesaj veren Çevik, “Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç iki yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” dedi. Türkiye'nin yapısal bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kürt sorunu vurgusu: “Çözümden uzağız”

Çevik, Kürt sorunu hakkında da açıklamalarda bulunarak, uzun yıllardır bu alanda çalıştığını söyledi. “Kürt insanı Türkiye’de birinci sınıf vatandaş olduğunu hissetmeli. Eğer hissetmiyorsa, Kürt sorunu asla çözülmez” ifadelerini kullandı.

2007 sürecine benzetme

2007 yılında AK Parti’nin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Çevik, dönemin krizlerine dikkat çekti:

“Abdüllatif Şener istifa etti, Erkan Mumcu ve arkadaşları partiden ayrıldı. Başörtüsü üzerinden gerilim tırmandı, 367 krizi patlak verdi. Parti çökme noktasına geldi ama Erdoğan cesaretle direndi.” Ekrem İmamoğlu’ndan İzmir’e mektup: “Dağlardan bayrak açıyorum”

Çevik’e göre, o dönemde laik kesim ve askeri yapı ciddi hatalar yaptı ve bu hatalar süreci daha da sertleştirdi.

Yönetim sistemine sert eleştiri

Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne eleştirilerde bulunan Çevik, “Ülke böyle mi yönetilir? Eğer bir kişi ortadan çekilince sistem çöküyorsa, ortada sistem yok demektir” dedi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“Erdoğan vatanseverdir ama…”

İlnur Çevik, Erdoğan’ın geçmişteki gibi siyasi gelişmeleri görebilme yetisine sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil. Gerçeği görüyor ama çözümün nasıl olacağını kafasında tartıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, yoksa eyvah! Bu ülkenin ciddi bir krizi var.”