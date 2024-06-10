İmalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, girdi maliyetlerinde resmi enflasyonun üzerinde gerçekleşen artışlarla birlikte serbest bölgelerde üretim yapan firmalardan satın alınan mallara eklenen Gümrük Vergisi kararına tepkili. Bu yeni düzenleme, sektörde dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Vergi Şaşkınlığı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son günlerde alınan bir kararla şaşkına döndü. 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, serbest bölgelerde üretim yapan ve mallarını yurt içinde satan şirketler, artık ortalama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemek zorunda kalacaklar.

Sektör Temsilcilerinden Tepki

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, bu durumun sektörü olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Özbey, özellikle serbest bölgelerden gelen malların vergilendirilmesinde kullanılan kodların değiştirilmesinin, firmaları mağdur ettiğini belirtti.

Yaşanan sorunlara değinen Özbey, Gümrük Teşkilatı tarafından önce "yazılım güncellemesi" olarak açıklanan düzenlemenin, uzun süredir çözülememesinin firmaları zor durumda bıraktığını dile getirdi. Bu durumun, Türk menşei kazanmış ve A.TR Belgesi düzenlenerek Türkiye'ye sokulan mallara da Gümrük Vergisi alınmaması ile çelişkili olduğunu belirtti.

Özbey, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Teşkilatı'ndan, sektörü olumsuz etkileyen bu uygulamadan vazgeçilmesini talep etti. Aksi takdirde, sektörün zor günler geçirebileceği uyarısında bulundu.