İstanbul Bağcılar'da, 24 Temmuz 2024 tarihinde camideki imamı okla vurarak yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yaralamak için atış yaptım"

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu, savunmasında imamı hedef alırken kasıtlı bir şekilde ölmesini istemediğini belirtti. "Ölmesini istesem göğsüne atardım. Ben oku germeden kullandım. Yani yaralamak amaçlı bir şeydi. Ben profesyonel okçuyum" diyerek, olayın bir kaza olmadığını iddia etti. Gündoğdu, camide yaşadığı tartışma sonrası sinirle okunu alıp imamı hedef aldığını söyledi.

Tartışma sonrası olayın ardında ne yatıyor?

İmam Dursun Kuru, olay günü camiye gelen sanığın, namaz kıldıran kişiye uygunsuz kıyafetle camiye girdiği için tepki gösterdiğini belirtti. Tartışmanın ardından, sanık camiden çıkartıldı ancak kısa bir süre sonra elinde ok ve yayla geri döndü. Sanık, imamı hedef alarak oku fırlatıp, sağ omzuna isabet etmesini sağladı. Olay sonrası imam, kan kaybı nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Duruşma sırasında, sanığın psikolojik durumunun tartışılması üzerine mahkeme, sanık için akıl sağlığı raporu alınmasına karar verdi. Tanık olarak dinlenen sanığın öz yeğeni, Gündoğdu’nun son birkaç aydır psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Sanık için 20 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın imamı öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. İddianamede, sanığın planlı bir şekilde camiye gelerek imamı hedef aldığını ve ikinci oku atmaya çalışırken çevredekiler tarafından durdurulduğu vurgulandı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.