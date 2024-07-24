Bağcılar Necattin Camii'nde meydana gelen ilginç olayda, Muhammet F.G. isimli şahıs, cami imamı Dursun Kuru'yu okla vurdu. Olay, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale edilmemesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından gerçekleşti. Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Olayın gelişimi

Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda, Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale edilmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışmanın ardından camiden ayrılan Muhammet F.G., bir süre sonra elinde okla geri döndü. İmam Dursun Kuru, namaz sonrası dışarı çıktığında saldırıya uğradı.

Saldırının ardından

Muhammet F.G., imam Dursun Kuru'yu okla yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İmam Dursun Kuru, omzundan yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ameliyatla omzundaki ok parçaları çıkarılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Zanlının yakalanması ve soruşturma

Saldırgan Muhammet F.G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Toplumsal tepkiler ve güvenlik

Bu tür olayların önlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için yetkililer harekete geçti. Cami cemaatinin ve çevre halkının olaya ilişkin endişeleri sürüyor.